F1, Hamilton il più veloce in FP2 al Montmelò. Grande equilibrio, Ferrari competitiva con Sainz

Grande equilibrio e tante incognite al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Montmelò la simulazione di qualifica con gomme soft si è conclusa con il miglior tempo di Lewis Hamilton in 1’13″264, ma i distacchi sono minimi e domani molte cose potrebbero cambiare (quando tutti spingeranno al massimo, anche a livello di mappature del motore).

Il sette volte campione iridato della Mercedes, nel suo giro di riferimento, ha fatto la differenza nel T3 recuperando il tempo perso principalmente nel primo settore e precedendo complessivamente di soli 22 millesimi la Ferrari del padrone di casa iberico Carlos Sainz, ottimo 2° e competitivo per tutto il venerdì (anche sul passo a serbatoio pieno) con la SF-24 aggiornata.

Terza posizione a 55 millesimi dalla vetta per la McLaren di Lando Norris, in grande spolvero con ogni mescola e solido nel long-run in ottica gara. Exploit a dir poco sorprendente sul giro secco da parte di Alpine, che piazza Pierre Gasly quarto (a 0.179) ed Esteban Ocon nono (a 0.502) dimostrando un deciso passo in avanti rispetto alle prime tappe del campionato.

Si preannuncia un weekend meno “facile” del previsto invece per Red Bull, che archivia un discreto quinto posto con Max Verstappen (comunque vicino ai primi e veloce sul ritmo) a 240 millesimi dalla testa ma soprattutto un allarmante 13ma posizione di Sergio Perez a 8 decimi da Hamilton. Tra i top team non hanno brillato nel time-attack Charles Leclerc (alle prese con problemi di set-up), 6° con la Rossa a 0.333, Oscar Piastri (impressionante ad inizio long-run) 7° con la McLaren a 0.358 e George Russell 8° con la Mercedes a 0.458 dal compagno di squadra.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA F1 2024

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:13.264 – –

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.022 – –

3 Lando NORRIS McLaren+0.055 – –

4 Pierre GASLY Alpine+0.179 – –

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.240 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+0.333 – –

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.358 – –

8 George RUSSELL Mercedes+0.458 – –

9 Esteban OCON Alpine+0.502 – –

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.660 – –

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.757 – –

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.789 – –

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.817 – –

14 Fernando ALONSO Aston Martin+0.827 – –

15 Yuki TSUNODA RB+0.947 – –

16 Daniel RICCIARDO RB+0.993 – –

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.081 – –

18 Lance STROLL Aston Martin+1.138 – –

19 Alexander ALBON Williams+1.543 – –

20 Logan SARGEANT Williams+1.806 – –