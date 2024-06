LIVE Errani/Paolini-Navarro/Shnaider, Roland Garros 2024 in DIRETTA: le azzurre per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Errani/Paolini e Navarro/Shnaider, match valevole per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2024. Sara Errani e Jasmine Paolini vogliono continuare la propria corsa a Parigi, continuando in quello che sembra molto più di un sogno: le azzurre sono reduci dal successo nel torneo di Roma di poche settimane fa ed in queste settimane parigine stanno confermando il loro altissimo livello.

In questo torneo le azzurre non hanno lasciato per strada neppure un set: il duo italiano ha esordito contro Babos/Khromacheva (6-3, 6-1) proseguendo la propria cavalcata contro Linette/Pera (6-4, 7-6) ed Anshba/Detiuc (6-2, 6-0). Il grande punto di domanda è posto sulle condizioni di Jasmine Paolini: la numero 1 d’Italia sarà impegnata poche ore prima nell’incontro di singolare contro Elena Rybakina che potrebbe portare via molte energie fisiche e mentali.

Le avversarie odierne delle italiane sono Emma Navarro e Diana Shnaider. Le due sono al secondo torneo insieme dopo l’esperienza degli Australian Open, dove hanno raggiunto gli ottavi. Qui al Roland Garros hanno estromesso la coppia numero 1 del tabellone formata da Hsieh e Mertens. Nella partita di ieri le due hanno rimontato Bucsa/Nicolescu vincendo per 3-6, 6-4, 6-4.

Il doppio tra Errani/Paolini e Navarro/Shnaider è il terzo in programma sul campo 14 a partire dalle 11.00. L’incontro è vincolato dal match di singolare di Jasmine, che inizierà non prima delle 14.15. Una volta terminata la sfida con Rybakina ci saranno 90 minuti prima dell’inizio del doppio. L’incontro sarà visibile in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Navarro/Shnaider con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!