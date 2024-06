LIVE Bolelli/Vavassori-Ram/Salisbury, Roland Garros 2024 in DIRETTA: sfida ad una delle coppie favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros 2024 tra gli azzurri Simone Bolelli/Andrea Vavassori e la coppia composta dall’americano Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury. Secondo confronto diretto con gli italiani che persero in due parziali agli US Open 2023. I vincenti troveranno in semifinale Gille/Vliegen o Bopanna/Ebden.

Bolelli e Vavassori stanno continuando brillantemente a ritagliarsi un posto nell’elitè internazionale della specialità. Finalisti agli Australian Open, gli azzurri si sono imposti poi nell’ATP di Buenos Aires prima di cedere in semifinale nei Masters 1000 di Indian Wells e Roma. Nel secondo Slam stagionale hanno superato in due parziali le coppie Marozsan/Romboli, Matos/Melo e Purcell/Thompson.

Ram/Salisbury invece in questo 2024 hanno trionfato nell’ATP di Adelaide prima di ottenere risultati altalenanti per diversi mesi. Stabilmente nella top ten del ranking ATP di categoria, la coppia angloamericana può essere annoverata in ogni torneo tra le favorite della competizione. Sarà un match tutto da vivere in cui pochi punti decideranno l’incontro.

Il quarto di finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros tra Bolelli/Vavassori e Ram/Salisbury inizierà alle 11.00 sul Court Simonne-Mathieu. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!