LIVE Berrettini-Duckworth, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: grande occasione per accedere in semifinale

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Stoccarda tra Matteo Berrettini e James Duckworth.

Avversario a sorpresa il 32enne australiano, uscito dalle qualificazioni, che sempre bene però si è trovato sui verdi prati. In carriera vanta come miglior risultato in un torneo dello Slam il 3° turno a Wimbledon nel 2021. L’ex top 50 ha però come miglior risultato in carriera il risonante quarto di finale nel Masters 1000 di Parigi Bercy 2021, quando sconfisse un paio di top 20 prima di cedere a Hubert Hurkacz, che si sarebbe a breve qualificato alle Finals. Il nativo di Sydney è quindi un giocatore quindi dai picchi di rendimento notevoli e a cui prestare la massima attenzione, anche in virtù della vittoria per 6-3 al terzo contro Ben Shelton ieri.

Berrettini è tornato in quarti di finale dopo due anni sull’erba, proprio dalla vittoria di Stoccarda nel 2022. Il doppio 6-4 a Denis Shapovalov è sicuramente segno di grande condizione per il romano, che sui prati come sappiamo è comodamente un top 10 del circuito. La forma fisica non può, per ovvi motivi, essere quella dei giorni migliori. Si procede quindi “step by step“: oggi c’è un 74° posto virtuale da riacciuffare e, guardando oltre, una top 50 che permetterebbe all’azzurro di giocare i prossimi 1000 nord americani dal tabellone principale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Stoccarda tra Matteo Berrettini e James Duckworth. Si parte come 3° match dalle 11 (NB 14:30) dopo i primi tre quarti di finale Tiafoe-Korda e Struff-Nakashima