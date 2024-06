LIVE Musetti-Bublik, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: vincere per un ipotetico derby con Berrettini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik

Rivincita del quarto di finale dell’ATP di Adelaide di inizio 2024, quando il kazako si impose dopo oltre 2 ore e mezzo di battaglia con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-5. Bublik ha vinto anche il precedente del 2022, sull’erba del Queen’s quindi più riferibile, approfittando però del ritiro del carrarino sotto 6-3. Partita che si gioca alla pari, anche se i bookmakers vedono favorito per forza di cose, non ultima delle quali la classifica, l’istrionico giocatore di Gatchina. Per chi vince, una semifinale contro Matteo Berrettini o James Duckworth.

Sulla strada verso Wimbledon, dove Musetti e Bublik difendono rispettivamente 3° turno e ottavi di finale, Stoccarda è sempre stato un torneo frequentato da giocatori molto adattabili alla superficie verde. Il fatto che l’azzurro si sia spinto ai quarti battendo in un festival di tie-break Mpetshi-Perricard e Koepfer, è senz’altro positivo. Ricordiamo che il toscano deve difendere un posto da testa di serie ai Championships, visto che al momento è virtualmente 30°. Per guadagnare terreno serve almeno la semifinale, visto che i 50 punti dei quarti l’azzurro li scarterebbe.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del quarto di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Si parte come 4° match dalle 11 (NB 16:00) dopo i primi tre quarti di finale Tiafoe-Korda; Struff-Nakashima e Berrettini-Duckworth.