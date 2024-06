LIVE Bellucci-Goffin, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso al tabellone, match 3 su 5!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di Wimbledon 2024 tra Mattia Bellucci e David Goffin.

Unico azzurro riuscito nell’impresa di strappare il pass per il turno finale di qualificazioni ai Championships, il 2001 di Busto Arsizio si gioca l’accesso al secondo Main Draw della carriera in un torneo dello Slam. Per farlo, dovrà sconfiggere un nobile decaduto, il 33enne belga David Goffin. Quest’ultimo, testa di serie n.9 del tabellone cadetto, ha superato in tromba Marc Polmans (AUS) e Yasutaka Uchiyama in due parziali. Bellucci si è brillantemente qualificato al Roland Garros, dove si è poi arreso al 5° contro Frances Tiafoe. Molto importante per il lombardo essere giunto per due volte consecutive quantomeno al turno decisivo in uno Slam, ricordando che l’erba (a differenza della terra battuta), è forse la superficie prediletta dal 23enne.

Qui a Roehampton, dove si giocano storicamente le qualificazioni di Wimbledon, l’azzurro ha superato in un’epica battaglia il croato Duje Ajdukovic (31), annullando due match point e vincendola solo per 12-10 al tie-break decisivo, che negli Slam è a 10 punti. Dopodiché a beneficiato della poca adattabilità dello spagnolo “urlante” Bernabè Zapata Miralles per 7-6, 6-3. Ricordiamo che Bellucci, da numero 150 del mondo questa settimana, non sarebbe messo malissimo per un eventuale ripescaggio, qual’ora (come fu a Parigi) i forfait dovessero abbondare. Sarebbe quantomeno il 5° ripescato provvisorio, ma c’è da vedere quello che accadrà nei 16 incontri decisivi del tabellone di qualificazione di Wimbledon 2023.

Ricordiamo che, a Wimbledon, l’ultimo turno di qualificazioni si disputa al meglio dei 5 set. Non resta che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live del match valido per il turno decisivo di Qualificazioni di Wimbledon 2024 tra Mattia Bellucci e David Goffin, chi vince entra in tabellone. Scopriamolo dalle 12, vi aspettiamo!