La filosofia di Ayomide Folorunso: “Dopo le sconfitte, poi le vittorie sono ancora più dolci: non finisce qui”

Ayomide Folorunso ha chiuso al quinto posto la finale dei 400 metri ostacoli femminili degli Europei 2024 di atletica leggera, in corso a Roma: l’azzurra ha fatto segnare il crono di 55″20, fermandosi a 0″83 dalla medaglia di bronzo. L’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Le emozioni a caldo: “Ero in preda all’acido lattico, quindi tanto vale correre in 53″ sempre, ma in questo sport due più due non fa sempre quattro. In ogni caso come al solito ringrazio di essere arrivata fin qui, perché non è che sono grata solo quando arrivano le medaglie o le cose vanno bene“.

Il racconto della gara: “Avrei voluto fare una gara tipo Budapest, forse c’è stata qualche frenata che non mi è sembrata tale. E’ solo il quarto 400 della stagione, questo è abbastanza visibile all’occhio di tutti. Per fortuna la stagione non finisce qui, mi dispiace non aver portato a casa la medaglia“.

Attenzione già proiettata alle prossime gare: “Per fortuna non è finita qui la nostra avventura, ci sono tante delusioni nella storia, però poi quando arrivano le vittorie, sono sempre più dolci. Ringrazio per il tifo, è stato un pubblico fantastico, la squadra sta facendo benissimo, e questo dà un po’ di balsamo per il mio cuoricino“.