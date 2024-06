Jasmine Paolini tra le prime 5 al mondo nel 2024! Classifica Wta Race da stropicciarsi gli occhi. E le Finals…

Jasmine Paolini si è scatenata sulla terra rossa di Parigi e si è qualificata alla finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione. La tennista italiana è riuscita a battere la promettente 17enne russa Miira Andreeva in due set e sabato 8 giugno (ore 15.00) tornerà in campo per affrontare la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo che partirà con i favori del pronostico. La 28enne toscana si è issata al settimo posto nel ranking WTA, ma la situazione è ancora migliore nella WTA Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso.

Jasmine Paolini si è infatti garantita la quinta posizione grazie alle prestazioni offerte nella capitale francese, con all’attivo ben 3.010 punti. La nostra portacolori ha guadagnato un margine importante nei confronti della statunitense Danielle Collins (2.927), della cinese Qinwen Zheng (2.200), della lettone Jelena Ostapenko (1.959) e dell’ucraina Marta Kostyuk (1.765). Il grosso del bottino proviene ovviamente dal Roland Garros (1.300 punti con la finale), dal WTA 1000 di Dubai (1.000 punti con la vittoria del torneo) e dagli Australian Open (240 punti con gli ottavi di finale).

Jasmine Paolini ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle WTA Finals, ovvero il torneo di fine stagione riservato alle migliori otti giocatrici della Race. L’azzurra ha infatti 1.245 lunghezze di vantaggio nei confronti della nona classificata e può ulteriormente ampliare la forbice quando siamo ormai a metà annata agonistica.

Se la nostra portacolori dovesse vincere il Roland Garros, allora volerebbe a quota 3.710 e punti nella Race, superando la statunitense Coco Gauff (3.163) e inserendosi in quarta posizione alle spalle della polacca Iga Swiatek (6.635 punti, diventerebbe 7.335 vincendo il torneo), della bielorussa Aryna Sabalenka (4.358) e della kazaka Elena Rybakina (4.013).