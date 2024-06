Jasmine Paolini non soffre di vertigini: n.7 nel ranking WTA! E se vince il Roland Garros…

Jasmine Paolini continua a sognare a occhi aperti sulla terra rossa di Parigi. La tennista italiana ha sconfitto la russa Mirra Andreeva in due set e si è qualificata alla finale del Roland Garros, raggiugendo così l’atto conclusivo di uno Slam per la prima volta in carriera. La 28enne toscana ha staccato il biglietto per l’imperdibile sfida contro la polacca Iga Swiatek (numero 1 del mondo), in programma sabato 8 giugno sul mattone tritato della capitale francese.

Jasmine Paolini sta volando e non conosce più limiti, ora cercherà anche di superare l’ultimo durissimo scoglio per provare ad alzare al cielo uno dei trofei più prestigiosi del panorama internazionale, pur partendo ampiamente sfavorita nei pronostici della vigilia contro la grande stella del tennis femminile. L’azzurra, che ai quarti di finale aveva regolato la kazaka Elena Rybakina (numero 4 del circuito), non soffre di vertigini e prosegue la propria scalata nel ranking WTA.

Jasmine Paolini si è infatti issata al settimo posto della graduatoria mondiale con 4.063 punti all’attivo: aveva iniziato il torneo in terra transalpina in quindicesima posizione, in meno di due settimane è risalita di ben otto piazze. Si tratta del suo best ranking: stamattina era decima virtualmente, ma prima del Roland Garros non era mai stata meglio di dodicesima. Grazie al successo odierno ha infatti scavalcato la tunisina Ons Jabeur, la greca Maria Sakkari e la cinese Qinwen Zheng.

Jasmine Paolini si trova così alle spalle della statunitense Jessica Pegula (4.420) e della ceca Marketa Vondrousova (4.503): le supererebbe entrambe e diventerebbe la numero 5 del mondo se dovesse vincere il Roland Garros perché in quel caso volerebbe a quota 4.763 punti. Al comando della graduatoria troviamo la polacca Iga Swiatek (10.995, che diventerebbero 11.695 vincendo il Roland Garros), a precedere la statunitense Coco Gauff (7.988), la bielorussa Aryna Sabalenka (7.788) e la kazaka Elena Rybakina (5.973).

RANKING JASMINE PAOLINI

Ranking WTA con la finale al Roland Garros: settima con 4.063 punti.

Ranking WTA con l’eventuala vittoria al Roland Garros: quinta con 4.763 punti.