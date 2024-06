Jacobs oggi in tv a Turku: orario d’inizio, n. di corsia, avversari, streaming

Oggi martedì 18 giugno, Marcell Jacobs tornerà in gara e sarà grande protagonista del Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in scena ad appena dieci giorni di distanza dalla vittoria agli Europei e sei giorno dopo il sigillo ottenuto con la staffetta nell’ambito della rassegna continentale.

Il velocista lombardo ha deciso di rimettersi prontamente alla prova e andrà a caccia di una grande prestazione in Finlandia. Ai sempre prestigiosi Paavo Nurmi Games, Marcell Jacobs proverà a migliorare il 10.02 corso nella capitale e cercherà di scendere sotto il muro dei dieci secondi. L’obiettivo è quello di comprendere ancora meglio il proprio stato di forma e continuare a progredire lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs sarà chiamato a dare vita a un acceso duello con Chituru Ali, con cui ha spalleggiato agli Europei regalando all’Italia una splendida doppietta. Lo sprinter comasco, capace di esprimersi in 10.05, tenterà di migliorare il personale e di dare un ulteriore segnale di efficienza visto l’eccellente condizione fisica. Tra gli avversari di rango anche il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e il ghanese Benjamin Azamati.

L’appuntamento con la batteria è alle ore 17.27, quando Marcell Jacobs incrocerà subito De Grasse e il suo connazionale Jerome Blake (oltre a quattro padroni di casa). Bisognerà poi aspettare le ore 18.32 per gustarsi la finale e l’annunciata sfida con Chituru Ali, che invece nella batteria delle ore 17.20 affronterà Azamati, l’austriaco Markus Fuchs, lo svedese Henrik Larsson, l’estone Nazarov e tre finlandesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando gareggia Marcell Jacobs stasera al Meeting di Turku, il palinsesto tv e streaming dell’evento. La batteria non gode di copertura tv/streaming, mentre la finale sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW). Diretta live testuale su OA Sport di batterie e finale, in versione integrale. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

A CHE ORA MARCELL JACOBS OGGI A TURKU

Martedì 18 giugno

Ore 17.27 100 metri, batterie

Ore 18.32 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista per la batteria; Sky Sport Arena (canale 204) per l’eventuale finale, per gli abbonati.

Diretta streaming: non prevista per la batteria; Sky Go e NOW, per l’eventuale finale, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la batteria e per la finale.

AVVERSARI MARCELL JACOBS A TURKU

IN BATTERIA:

Andre De Grasse (Canada)

Jerome Blake (Canada)

Riku Illukka (Finlandia)

Samuel Purola (Finlandia)

Santeri Orn (Finlandia)

Eino Vuori (Finlandia)

NELL’EVENTUALE FINALE

In finale troverebbe anche i migliori della prima batteria, dove correranno Chituru Ali (Italia), Benjamin Azati (Ghana), Markus Fuchs (Austria), Henrik Larsson (Svezia), Samuli Samuelsson (Finlandia), Karl Erik Nazarov (Estonia), Axel Nisula (Finlandia), Aarttu Tauriainen (Finlandia).

IN CHE CORSIA MARCELL JACOBS A TURKU

La corsia della batteria verrà definita in batteria, quella della finale dopo la batteria.