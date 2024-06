Marcell Jacobs completa un Europeo praticamente perfetto e, dopo la vittoria individuale nei 100, contribuisce allo schiacciante successo della staffetta 4×100 azzurra sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. Lo sprinter lombardo, collocato come di consueto in seconda frazione, ha ricevuto il testimone da Matteo Melluzzo davanti a tutti ed è stato in grado di aumentare notevolmente il vantaggio dell’Italia sul resto della concorrenza in vista della seconda metà di gara (con Lorenzo Patta e Filippo Tortu a chiudere).

“Siamo entrati in pista molto carichi e pieni di energia. Volevamo questa vittoria e ce la siamo presa. Abbiamo veramente dato il 100% per portare a casa questo magnifico risultato. Noi stasera siamo scesi sapendo già di dover vincere l’oro. Io ne ero convinto già da ieri e quindi siamo veramente contenti“, le prime dichiarazioni del Campione Olimpico ai microfoni di Rai Sport.

Sul bilancio trionfale della rassegna continentale per l’Italia: “Io l’avevo detto già dopo la mia gara individuale il secondo giorno, che il movimento è cambiato e lo si leggeva negli occhi di tutti quelli che dovevano scendere in pista, che non sarebbero andati solo per partecipare ma per portare a casa una medaglia o il miglior risultato possibile, e così è stato. Ognuno che è sceso in pista è riuscito a fare qualcosa per trascinare e portare energia positiva a tutta la squadra. L’atletica c’è e l’Italia c’è. Noi continueremo così“.

Sulle nuove prospettive azzurre verso i Giochi Olimpici di Parigi: “Sicuramente andare alle Olimpiadi dopo un Europeo come questo ti porta solo ad avere ancor più energia e voglia di scendere in pista per portare a casa risultati, quindi continuate a seguirci e a supportarci perché ne abbiamo bisogno e vi regaleremo altre gioie“.