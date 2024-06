Italia-USA, Nations League volley femminile oggi in tv: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 21 giugno (ore 12.00) si gioca Italia-USA, quarto di finale della Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bangkok (Thailandia) per il primo incontro della fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le azzurre incroceranno le Campionesse Olimpiche in un incontro da dentro o fuori che si preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente.

L’Italia ha sconfitto le americane settimana scorsa a Fukuoka, ma in un testa a testa di questo livello può succedere davvero di tutto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio e meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente di Polonia-Turchia, ma bisognerà fare i conti con la coriacea compagine di coach Kiraly.

A guidare l’Italia sarà soprattutto l’opposto Paola Egonu sotto la regia della palleggiatrice Alessia Orro e il supporto delle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti (se avrà recuperato, altrimenti ci sarà Alice Degradi). La capitana Anna Danesi sarà chiamata a dettare legge al centro affiancata da Sarah Fahr, mentre il libero Monica De Gennaro dovrà fornire un contributo risolutore. Attenzione al ricco plotone di attaccanti a stelle e strisce: Drews, Thompson, Cook, Skinner, Larson vanno prese con le pinze al pari delle centrali Ogbogu, Washington e Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, quarto di finale della Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-USA VOLLEY OGGI

Venerdì 21 giugno

Ore 12.00 Italia vs USA – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-USA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.