Italia-Georgia basket in tv: dove vedere l’amichevole, programma, streaming

Si avvicina la prima volta in campo dell’estate non si sa quanto breve dell’Italia verso il Preolimpico di San Juan, Porto Rico. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco vanno in campo contro la Georgia, una delle selezioni che tenterà a sua volta l’approdo alle Olimpiadi (ma a Riga, in Lettonia).

Cosa stia accadendo dalle parti del tricolore lo si sa già: sono rimasti in 13 a giocarsi i posti che manderanno al torneo delle sei squadre dalle quali solo una entrerà a far parte del consesso olimpico. Gli azzurri cercano di capire a che punto sono, e vogliono comprendere che tipo di impatto può attualmente avere Danilo Gallinari, che torna in azzurro dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare una stagione intera prima del ritorno in quella appena trascorsa.

Italia-Georgia e Spagna si giocherà domani (domenica 23) alle ore 19:00 a Trento. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

