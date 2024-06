Basket: Italia, restano in 13 nel raduno verso il Preolimpico. Salutano Diouf, Grant e Vitali

Tempo di scelte per Gianmarco Pozzecco, che riduce a 13 il numero dei giocatori che si contenderanno i 12 posti disponibili per il Preolimpico di San Juan, Porto Rico, in cui si cercherà la seconda qualificazione olimpica in fila. La comunicazione arriva nel trasferimento da Folgaria a Trento, dove domenica l’Italia giocherà in amichevole con la Georgia (nel raro format di partita unica per la Trentino Basket Cup).

I tre tagliati, in particolare, rispondono ai nomi di Momo Diouf, Sasha Grant e Michele Vitali, che, come recita la tradizionale formula della FIP, sono stati autorizzati a lasciare il raduno svolto in quel dell’Alpe Cimbra.

Questi, dunque, i 13 tra i quali uno dovrà essere scartato in vista del viaggio portoricano: Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Davide Casarin, Giampaolo Caruso, Achille Polonara, Alessandro Pajola e John Petrucelli. A livello di club, sono rappresentati Olimpia Milano (4), Virtus Bologna (3), Varese (1), Venezia (1), Brescia (1), Milwaukee Bucks (1), Saragozza (1, cioè Spissu che è stato annunciato in mattinata) più Melli che è da considerarsi ora libero.

L’Italia giocherà, come detto, tra due giorni contro la Georgia alle 19:00 in quel di Trento, per poi volare a Madrid dove, due giorni dopo, sfiderà la Spagna al WiZink Center della capitale iberica, di cui è l’arena più ampia per dimensioni.