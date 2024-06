Italia-Croazia oggi in tv, orario Europei calcio 2024: programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, lunedì 24 giugno (ore 21.00), la Nazionale italiana di calcio sarà nuovamente protagonista negli Europei 2024. Gli azzurri affronteranno la Croazia nel terzo e ultimo incontro del Gruppo B e si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale della fase finale della rassegna continentale. Un match, quindi, decisivo per definire la continuazione o meno del percorso.

L’Italia dovrà riscattarsi dopo la brutta prestazione offerta contro la Spagna. La selezione del Bel Paese, battuta 1-0 dagli iberici, si è dimostrata inferiore tecnicamente e mentalmente rispetto ai rivali che, con maggior concretezza, avrebbe potuto infliggere un passivo più importante. Si spera che questa sera gli uomini di Luciano Spalletti abbiano una reazione.

Il tecnico toscano farà dei campi rispetto alle prime due uscite di questa competizione. Retegui dovrebbe prendere il posto di Scamacca al centro dell’attacco, in uno schema di gioco in cui Cambiaso sarà usato come esterno alto di destra e Chiesa a sinistra nel tentativo di avere più gamba di quella che si è vista nel match precedente. Darmian, poi, dovrebbe rilevare Di Lorenzo sull’out destro difensivo, mentre confermata la coppia centrale della retroguardia composta da Bastoni e da Calafiori.

La partita tra Italia e Croazia, valida per il Gruppo B degli Europei 2024 di calcio, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 HD, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e su Sky Sport 252; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. Da ricordare che ci sarà la Diretta Gol Europei su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-CROAZIA EUROPEI 2024 CALCIO OGGI

Lunedì 24 giugno

21.00 Italia vs Croazia – Diretta tv su Rai 1 HD; Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho; Cambiaso; Cristante; Barella; Chiesa, Retegui. All. Spalletti

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. All. Dalic