LIVE Italia-Croazia, Europei calcio 2024 in DIRETTA: dentro o fuori, gli azzurri si giocano tutto

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. Al Leipzig Stadium si disputerà sfida decisiva del girone B di questa rassegna continentale: gli azzurri di Luciano Spalletti si giocano la qualificazione agli ottavi in un match da dentro o fuori contro la forte nazionale croata.

L’Italia va alla ricerca del riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro la Spagna. Nonostante una prestazione mai all’altezza gli azzurri sono riusciti a limitare i danni perdendo solamente per 1-0 a causa dell’autogol di Calafiori al 55′. La formazione di Spalletti ha mantenuto la seconda posizione in classifica grazie al successo all’esordio per 2-1 contro l’Albania (in rete Bastoni e Barella dopo il gol lampo di Bajrami).

Percorso tribolato per la Croazia che ha esordito con una pesante sconfitta per 3-0 contro la Spagna. Nella seconda giornata i croati hanno pareggiato 2-2 con l’Albania, la quale ha agguantato il pareggio in pieno recupero. La nazionale balcanica è ora obbligata alla vittoria se vuole avanzare agli ottavi e provare a dare continuità dopo il terzo posto ottenuto ai Mondiali del 2022.

La vittoria della prima giornata permette agli azzurri di avere a disposizione due risultati su tre per chiudere il girone al secondo posto. Qualora dovesse vincere la Croazia l’Italia sarebbe costretta a sperare che la Spagna non perda con l’Albania per rientrare nella speciale classifica dei terzi posti. In caso di sconfitta gli azzurri dovrebbero provare a limitare i danni per avere la migliore differenza reti possibile.

L’arbitro di Italia-Croazia sarà l’olandese Danny Makkelie che fischierà il calcio d’inizio alle 21.00. L’evento sarà visibile su Sky Sport Uno e su Rai Uno, mentre la copertura streaming è affidata a Sky Go, Now TV e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-1-4-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian, Jorginho, Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa, Retegui. CT: L. Spalletti.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic, Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Mario Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir. CT: Z. Dalic.