Il tributo a Jannik Sinner degli ex numeri 1: da Federer a Agassi, da Borg a McEnroe

Jannik Sinner è entrato ancora di più nella storia del tennis italiano: il giocatore altoatesino da ieri ha raggiunto ufficialmente la prima posizione mondiale dopo tanti trionfi, come il primo successo a livello Slam all’Australian Open, la vittoria a Miami, la finale alle ATP Finals e la prima semifinale al Roland Garros, solo per citare alcuni degli straordinari risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Ieri Sinner ha ricevuto il trofeo da parte del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi al Country Club di Montecarlo e proprio l’ATP ha pubblicato un video davvero emozionante con l’omaggio a Jannik Sinner per il raggiungimento di questo numero 1 da parte di ben sedici fuoriclasse che in passato hanno raggiunto questa posizione.

Bellissimo l’omaggio da parte di Andre Agassi iniziale: “Voglio congratularmi con te per esser diventato il tennista numero uno al mondo. Questo è uno straordinario traguardo e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l’universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te“.

Non sono mancati neppure i complimenti da parte di Roger Federer: “Congratulazioni per essere diventato il nuovo numero uno al mondo. Sono sicuro che ti sentirai felice e molto orgoglioso per quello che stai facendo. Sono convinto che l’Italia è ai tuoi piedi in questo momento dato che sei il primo tennista ad essere diventato numero 1. È incredibile. Sei una bella persona e un grande giocatore, ti auguro il meglio“.

Oltre ad Agassi e Federer, sono intervenuti anche Andy Murray, Daniil Medvedev, Guga Kuerten, Bjorn Borg, John McEnroe, Yevgeny Kafelnikov. Lleyton Hewitt, Mats Wilander, Patrick Rafter, Stefan Edberg, Andy Roddick, Ilie Nastase, Jim Courier e Boris Becker. Una vera e propria pletora di campioni a festeggiare questo obiettivo raggiunto dal nostro Jannik.

Questo il video pubblicato dall’ATP:

The No.1 club called, and the former No.1’s are so glad you answered, Jannik ❤️

Hard work and perseverance got him here, and now the legends of the game unite to welcome their newest member#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/Ko1nd6Ij8t

— ATP Tour (@atptour) June 10, 2024