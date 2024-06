Jannik Sinner premiato da Gaudenzi per il numero 1 del mondo a Montecarlo

Jannik Sinner da oggi è diventato ufficialmente il 29° numero 1 della storia del ranking ATP, il primo italiano di sempre in vetta al mondo. Un traguardo eccezionale, arrivato dopo mesi di risultati straordinari: la molla è partita dal torneo di Pechino in poi per completare un finale di 2023 super e ripartire in maniera ancora più straordinaria nel 2024, con il primo successo Slam all’Australian Open.

Numero 1 che è stato celebrato in una premiazione ufficiale da parte dell’ATP al Country Club di Montecarlo. Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha consegnato al giocatore italiano il trofeo del numero 1. Sinner che è stato protagonista di un bellissimo set fotografico con il trofeo in vetro, con lo sfondo dei campi in terra rossa del Principato.

Queste alcune immagini diffuse dai profili ufficiali dell’ATP e del giocatore:

Your new ATP World No. 1 presented by PIF ATP Tour Chairman, Andrea Gaudenzi, presented Jannik Sinner with the trophy at the Monte-Carlo Country Club #S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/OjQQec3kmm — ATP Tour (@atptour) June 10, 2024