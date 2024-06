Golf, Soderberg allunga dopo due giri dello Scandinavian Mixed. Nessuna azzurra supera il taglio

Continua imperterrito nel suo incedere Sebastian Soderberg, che dopo trentasei buche è primo per distacco nel Volvo Scandinavian Mixed 2024. Lo svedese, che gioca davanti al proprio pubblico, si è esaltato anche nel venerdì e ha messo ben tre colpi tra lui e il suo primo inseguitore. Ad un certo punto la settimana sembrava quasi ipotecata, con Soderberg che aveva ben sei colpi di vantaggio. Nel pomeriggio però tanti hanno fatto score molto bassi, e si sa che il golf è lo sport più imprevedibile di tutti, fino all’ultimo colpo della settantaduesima buca tutto può succedere.

Rimane una prestazione devastante quella dello scandinavo al giro di boa del torneo più particolare dell’anno, che accorpa infatti i migliori del DP World Tour e del Ladies European Tour, che dopo 36 buche si issa a -15. Per Soderberg in due giorni non è arrivato neanche un bogey, e oggi, partito questa mattina presto con condizioni perfette, ci sono sulla sua carta quattro birdie e la ciliegina sulla torta dell’eagle alla sei, la buca più facile del campo su cui il danese tira drive, ferro e imbuca con un putt. Per lui giro in 66 dopo il 63 di ieri.

Tre colpi dietro, a -12, troviamo secondo in solitaria Scott Jamieson. Lo scozzese, partito dalla dieci, è andato in accelerazione, mettendo a segno cinque birdie dalla uno alla otto, prima di incappare nell’unico bogey alla nove, sbagliando quasi tutti i colpi ma comunque riuscendo a perderne soltanto uno. Una classifica molto sgranata, con il terzo poso ad appannaggio di Julien Guerrier, con il francese che grazie ad un sensazionale 64 rimonta quattordici posizioni issandosi a -11.

I primi pari merito gli troviamo in quarta posizione con il punteggio di -9, dove c’è anche la prima donna in classifica. Ed è colei che nel 2022 questo torneo lo ha vinto, ossia Linn Grant. La stella svedese è andata in difficoltà nelle fasi centrali delle prime nove, con tre bogey tra la 5 e la 7, ma poi ha cambiato marcia realizzando sei birdie per salire di una posizione rispetto a ieri. Con lei ii connazionali Jesper Svensson (67) e Jens Dantorp (67, con un bogey che dà parecchi rimpianti alla diciotto), e lo spagnolo Jorge Campillo (67).

Completano la top-10 sul Vasatorps Golfklubb, un quartetto molto interessante all’ottavo posto con un totale di -8: il sudafricano Dylan Frittelli (71), lo svedese Alexander Bjork (67), lo scozzese Callum Hill (67) e l’inglese Alex Fitzpatrick (71). Niente da fare per le due azzurre al via: non basta un buon 71 a Elena Virginia Carta per riparare al +2 di ieri, e il +1 totale gli vale l’89° posto; mentre incappa in una giornata decisamente storta Alessandra Fanali, che chiude le suo diciotto buche in 76 (+4) per un totale di +3 e 112° posto, vanificando quanto di buono fatto ieri.