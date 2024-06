Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (9 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Prima cronometro brevissima

Inizia il Giro di Svizzera: oggi in programma la prima di otto tappe in terra elvetica. Si comincia con una prova contro il tempo brevissima in quel di Vaduz, Liechtenstein. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione d’apertura con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Poco da dire sul percorso della prova contro il tempo: poche curve, nessuna difficoltà altimetrica, sforzo breve e media che sarà sicuramente superiore ai 55 chilometri orari.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Potrebbe essere una sfida tutta tra padroni di casa: infatti gli elvetici potranno schierare i due cronoman più attesi, Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost) e Stefan Küng (Groupama – FDJ). Occhio anche ad un Alberto Bettiol che è apparso in gran forma nelle ultime uscite e in questo genere di prove contro il tempo può far bene.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Domenica 9 giugno

Vaduz-Vaduz, 4.77 km

Partenza ore 14.08

Arrivo ultimo corridore ore 17.00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 14.15