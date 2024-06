Giro di Svizzera 2024: la UAE Emirates si prende tutto. Cronometro a Joao Almeida, classifica ad Adam Yates

La UAE Emirates quest’anno fa un altro sport. In ogni corsa World Tour o quasi la compagine emiratina ha distrutto gli avversari. Siamo reduci da un Giro d’Italia dominato da Tadej Pogacar, ma al Giro di Svizzera non cambia la musica, con Adam Yates e Joao Almeida che hanno sbaragliato la concorrenza vincendo due tappe a testa e chiudendo primo e secondo in classifica generale.

Anche nell’ultima cronometro individuale (una cronoscalata in pratica verso Villars-sur-Ollon di 15,7 chilometri) arriva la doppietta, com’era accaduto già negli ultimi tre giorni. Il portoghese sfrutta le sue doti contro il tempo e trionfa con il crono di 33.23,87 alla media di 28.205 km/h.

Alle sue spalle c’è proprio Yates che difende al meglio la Maglia Gialla di leader della classifica generale: 8” di ritardo, 22” di vantaggio in graduatoria. Primo dei non emiratini è Mattias Skjelmose: il danese della Lidl-Trek è terzo a 20” dalla vetta, agguantando anche il podio in classifica generale.

Quarto è lo statunitense Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech), sorpresa della settimana, mentre quinto troviamo Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). In casa Italia buona prova per Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), dodicesimo.