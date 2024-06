Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (16 giugno): orari, percorso, altimetria, tv.

Sarà una cronometro a far calare il sipario sul Giro di Svizzera 2024. Ci si gioca tutto nei 15,7 chilometri da Aigle a Villars-sur-Ollon, 15,7 chilometri tornando sul ‘luogo del delitto’ di ieri. Ma stavolta si sarà da soli contro il tempo e senza riferimenti: l’ultimo sforzo per potersi portare a casa la corsa elvetica.

PERCORSO

Dicevamo più una cronoscalata che una cronometro. I primi cinque chilometri arridono però agli specialisti, completamente pianeggianti, ma dal primo rilevamento cronometrico la strada va ad impennarsi fino al traguardo: 10,2 chilometri all’8% di pendenza media, con i distacchi tra gli uomini di classifica che andranno inevitabilmente ad allargarsi

ALTIMETRIA

FAVORITI

La UAE Team Emirates può continuare a dominare. Lotta serrata tra Adam Yates e Joao Almeida, con il primo che ha qualcosina di più in salita mentre il secondo può sfruttare i chilometri iniziali in pianura. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) vuole provare a togliersi una soddisfazione e lottare per il podio di Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), andando abbastanza forte su entrambi i terreni.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Domenica 16 giugno

Aigle– Villars-sur-Ollon (15,7km)

Partenza primo corridore: 13.38

Arrivo ultimo corridore: 17.00

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.20