Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (10 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Sarà volata ristretta?

Si è aperto ieri con la brevissima cronometro di Vaduz vinta da Yves Lampaert il Giro di Svizzera 2024. Oggi la prima frazione in linea: si parte dal Liechtenstein per poi tornare in terra elvetica con una possibile volata ristretta. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

177,3 chilometri con partenza da Vaduz e arrivo a Regensdorf. Dopo una quarantina di chilometri il primo GPM di giornata: Kerenzerberg (6 km al 4.8%) che verrà poi seguito dal Ricken (6.1 km al 5.9%). Da lì in poi diversi saliscendi, ma l’ultima salita di tappa è il Regensberg (2,9 chilometri al 6.3% di pendenza media), con scollinamento a 10 chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Molto probabile una volata ristretta e non mancano le ruote veloci. Se riusciranno a tenere duro i più attesi sono Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Bryan Coquard (Cofidis) e Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost). Se invece il ritmo dovesse essere più alto e il plotone dovesse spezzarsi in più tronconi occhio a sprinter resistenti come Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck) e Thibau Nys (Lidl – Trek).

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Lunedì 10 giugno

Vaduz-Regensdorf, 177,3 km

Partenza ore 12.51

Arrivo ultimo corridore ore 17.30 circa

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosporrt 1 dalle 14.55

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 14.55)

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.45