Petacchi: “Van der Poel più veloce di Pogacar e Ganna. Milan seguirà chi attacca, Tiberi deve lavorare ancora tanto”

Nella settimana della Classicissima di Primavera, non poteva mancare l’intervista ad Alessandro Petacchi, lui che la Sanremo l’ha vinta vent’anni fa in maglia Fassa Bortolo. Nel ciclismo odierno sono cambiate tante cose rispetto al 2005, ma sicuramente l’occhio di “Ale Jet” è sempre molto tecnico, in una delle corse più imprevedibili della stagione.

Pogacar, Van der Poel e Ganna sono i tre grandi favoriti per la Milano-Sanremo?

“I favoriti alla Sanremo possono essere svariati, anche Philipsen può essere uno di quelli. Sarà una bella corsa, imprevedibile e aperta. Mi auguro che anche Milan possa andare bene, ma anche Pedersen – nella sua stessa squadra – ha dimostrato di andare forte alla Parigi-Nizza, quindi penso che entrambi partiranno con grandi ambizioni e poi sarà la strada a parlare. Un Van der Poel in ottime condizione non è assolutamente da sottovalutare, così come Ganna”.

Se invece dovessi indicare i nomi di 3 outsider, chi metteresti?

“Matthews ha sempre fatto delle ottime Sanremo, anche Pidcock potrebbe inventarsi qualcosa e fare la differenza. Le previsioni per sabato al momento danno pioggia e se così dovesse essere potrebbe cambiare molto la corsa: diventa più difficile andare a prendere le salite perché c’è più tensione e poi nelle discese dove il gruppo potrebbe allungarsi molto”.

Milan secondo te ha le qualità per resistere a uno scatto di Pogacar sul Poggio o deve confidare nella squadra per rientrare o giocarsi lo sprint?

“Sicuramente seguirà chi attacca. Milan le gambe le ha e la salita è perfetta per le sue caratteristiche. Se dovessero arrivare in volata dipenderà da chi avrà più gambe e dunque sarà più fresco sul finale”.

In un ipotetico arrivo allo sprint ristretto tra Pogacar, Van der Poel e Ganna, chi pensi che sia più veloce?

“Van der Poel per distacco, però non credo che corridori come Ganna o Pogacar vogliano arrivare in volata con un corridore come Mathieu, quindi nell’eventualità qualcosa si inventeranno”.

Secondo te questo Ganna, alla Sanremo e anche in vista della Roubaix, ha colmato il gap da Van Aert e Van der Poel?

“Ganna in salita sta dimostrato da diverse stagioni di andare forte. Van der Poel per una corsa come la Roubaix è il grande favorito insieme a Van Aert per il modo in cui guidano la bici, facendo così meno fatica, ma dipenderà anche da come andrà Filippo sul pavé e dalla sua condizione che, se dovesse essere quella di adesso, potrebbe vederlo come un protagonista”.

Quest’anno saranno 20 anni esatti dal tuo trionfo alla Milano-Sanremo. Dove collochi quella vittoria nella classifica delle tue più belle?

“La Sanremo è la mia vittoria sicuramente più bella, è una gara che ho inseguito tanto e resta la corsa del cuore. E’ una gara incerta, la Grande Classica più imprevedibile perché non è detto che vinca il più forte”.

Che idea ti sei fatto di Antonio Tiberi alla Tirreno-Adriatico? Il cambio di passo, malgrado il lavoro invernale, resta un aspetto su cui deve lavorare ancora molto: pensi che potrà migliorare in vista del Giro?

“Tiberi è un grande regolarista e corre sulla difensiva. Alla Tirreno ha fatto una buona cronometro, ma in salita deve lavorare ancora tanto. Sulla carta Ayuso ha dimostrato, ad oggi, di avere qualcosa in più rispetto ad Antonio, ma in un Grande Giro fondamentale sarà anche il recupero; e Tiberi dopo il grande Giro dello scorso anno penso che quest’anno possa puntare al podio”.

Chi vedi come favorito alla Corsa Rosa?

“Roglic e Ayuso”.