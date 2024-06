Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (2 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Si comincia con una volata

Comincia oggi l’ultimo antipasto transalpino prima del Tour de France: scatta il classico appuntamento con il Giro del Delfinato che presenta la prima tappa con partenza ed arrivo a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

172,5 chilometri in programma, tre GPM da percorrere, tutti nella prima parte di gara. Si parte con il quarta categoria di Côte de Jenzat (1.5 km al 6.3%), poi due terza categoria consecutivi con Côte de Gannat (2.4 km al 6.2%) e Côte de Chouvigny (2.4 km al 7.8%). Da lì in poi non terminano le salite, visto che ci sono tanti mangia e bevi, ma, entrando sul circuito finale, ci si potrà organizzare verso uno sprint di gruppo. Occhio ad uno strappo di un chilometro tutt’altro che semplice a 10 dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sembra essere il percorso ideale per uno sprint di Mads Pedersen: il danese vuole lanciarsi nel migliore dei modi verso Tour ed Olimpiadi. Pericolosi in caso di sprint anche Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Milan Menten (Lotto Dstny) e Clement Venturini (Arkéa – B&B Hotels). In casa Italia proveranno a lanciarsi nella volata Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) e Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team).

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Prima tappa – Domenica 2 giugno

Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule 172,5 chilometri

Orario di partenza 12.50

Orario d’arrivo 17.30 circa

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport + HD dalle 15.25

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00) e RaiPlay (dalle 15.25)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.30