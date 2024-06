Folorunso si ritrova agli Europei e va in finale nei 400 hs: “La qualificazione non era scontata, peccato per l’ultimo ostacolo…”

Ayomide Folorunso riscatta le due pessime prestazioni di inizio stagione all’aperto e stampa un buon 54″52 nelle semifinali dei 400 ostacoli ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La primatista italiana, abbastanza brillante per oltre 300 metri, è incappata in un errore all’ultima barriera perdendo tanto tempo e scivolando dal secondo al terzo posto nella prima batteria.

“Non so da dove cominciare. Questa settimana è stata veramente un progresso. Ogni giorno ho fatto un passettino in più, ho avuto bisogno di saltare la batteria perché così ho potuto svolgere un paio di allenamenti in più per aggiustare e ritrovare il mio abito“, esordisce la 27enne azzurra ai microfoni di Rai Sport dopo aver atteso la certezza del ripescaggio in finale.

“Nelle prime due gare della stagione ho provato la ritmica che avevo usato l’anno scorso, ma per qualche motivo non funzionava, quindi mi sono detta di cambiare qualcosa. Un giorno ho avuto un’idea, l’ho provato in allenamento e ho cominciato a sentirmi un po’ come dovrei sentirmi, anche se non ero ancora lì. All’ultimo ostacolo ho avuto un piccolo inciampo, però il season best mi ha dato molta fiducia“, racconta Folorunso.

Sulle prospettive in vista dell’ultimo atto: “Domani è un altro giorno, sono contenta di essere in una finale europea perché comunque non è mai scontata. Bisogna sempre arrivare al traguardo sani e salvi, quindi una è andata. Sono molto contenta. Grazie al tifo e al pubblico di Roma, oltre a quelli che ci seguono da casa“.