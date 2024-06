Atletica, Folorunso avanza in finale col brivido nei 400 hs agli Europei. Out con il personale Muraro e Olivieri

Ayomide Folorunso timbra il cartellino e accede alla finale dei 400 ostacoli ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La primatista italiana si è messa alle spalle un avvio di stagione outdoor molto complicato, trovando una buona prestazione nel momento più opportuno e superando la semifinale al debutto in questa rassegna continentale.

Qualificazione con il brivido per “Ayo”, che ha chiuso in terza posizione la prima batteria (beffata dalla britannica Lina Nielsen dopo un grave errore sull’ultimo ostacolo) dovendo quindi aspettare la conclusione delle altre due serie per avere la certezza di rientrare nei migliori due tempi di ripescaggio. Alla fine il 54.52 dell’azzurra è stato sufficiente per avanzare all’ultimo atto (con il quarto crono assoluto) come prima delle ripescate.

Niente finale ma ottime prestazioni per le altre due italiane impegnate, che hanno firmato il loro primato personale. Alice Muraro ha sfiorato l’impresa, effettuando una rimonta fantastica e arrivando terza nella sua heat in 54.73 (minimo olimpico) a soli 7 centesimi dalla piazza d’onore dell’olandese Cathelijn Peeters che valeva la qualificazione.

Prima volta in carriera sotto i 55 secondi per Linda Olivieri, che ha corso in 54.99 tirando giù 39 centesimi al proprio record. Miglior crono assoluto delle semifinali in 54.16 per la fuoriclasse olandese Femke Bol, che si è limitata a gestire le energie senza spremersi più di tanto soprattutto negli ultimi 50 metri in attesa di sprigionare tutti i cavalli nella finale.