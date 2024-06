F1, Verstappen svetta in FP1 a Spielberg davanti a Piastri e alle Ferrari. Mercedes positiva sul passo

Max Verstappen, nonostante un breve contrattempo per un problema tecnico alla parte elettrica della sua power-unit, comincia molto bene il weekend al Red Bull Ring di Spielberg e firma il miglior tempo assoluto nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2024, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il fuoriclasse olandese ha completato un ottimo time-attack a fine turno nella simulazione di qualifica con gomme soft, fermando il cronometro in 1’05″685 e rifilando quasi tre decimi al primo degli inseguitori Oscar Piastri, 2° con la McLaren a 276 millesimi dal leader del campionato. Più distanti, sempre a parità di mescola e di condizioni (al netto delle varie mappature motore scelte da ogni team), le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Scuderia di Maranello non ha mai brillato in FP1, né a inizio sessione con le mescole più dure né sul giro secco con gomme morbide, con il monegasco che accusa un gap di 370 millesimi e lo spagnolo di quasi quattro decimi e mezzo dalla testa. Discorso diverso per alcuni altri big che ambiscono alle posizioni che contano, attardati in classifica ma con sensazioni tutto sommato positive per il prosieguo del fine settimana.

Riscontri incoraggianti in casa Mercedes, con il quinto tempo di Lewis Hamilton (che non ha mai montato le soft, effettuando un long-run con le hard fino allo scadere) e l’ottavo di George Russell (bloccato dal traffico nel suo unico tentativo di time-attack con le morbide) ottenuti con la mescola più dura. 12° un Sergio Perez ancora in difficoltà con l’altra Red Bull (ma il suo giro veloce con le soft è stato penalizzato dal traffico) e Lando Norris, solo 13° con la McLaren facendo un errore nel suo time-attack finale dopo aver siglato un T1 da record.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.685 6

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.276 6

3 Charles LECLERC Ferrari+0.370 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.443 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.569 5

6 Esteban OCON Alpine+0.612 7

7 Lance STROLL Aston Martin+0.699 7

8 George RUSSELL Mercedes+0.701 6

9 Yuki TSUNODA RB+0.894 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.918 7

11 Pierre GASLY Alpine+1.049 4

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.098 5

13 Lando NORRIS McLaren+1.195 6

14 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.234 6

15 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.240 6

16 Daniel RICCIARDO RB+1.277 5

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.281 7

18 Alexander ALBON Williams+1.310 7

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.460 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.574 6