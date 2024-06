F1, Verstappen batte Norris e vince il GP di Spagna. Sul podio Hamilton, delusione Ferrari

Dopo aver mancato la pole position per 20 millesimi, Max Verstappen tira fuori gli artigli in gara al Montmelò e vince il Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta del 61° successo in carriera (il settimo dell’anno) per il fenomeno olandese della Red Bull, che allunga ulteriormente in campionato e si conferma il netto favorito per la conquista del quarto titolo iridato consecutivo.

Verstappen ha costruito gran parte del suo trionfo odierno in partenza, cedendo il passo ad uno strepitoso George Russell (da 4° a 1° con una manovra strepitosa all’esterno in curva 1) ma superando in pista il pole-man e antagonista principale Lando Norris. Così facendo, il tre volte campione del mondo ha potuto poi scavalcare successivamente la Mercedes di Russell prendendo un margine di sicurezza fondamentale nei confronti del britannico della McLaren.

Norris, bloccato alle spalle di Russell fino alla prima sosta ai box, si è reso protagonista di una gara tutta all’attacco con una strategia alternativa grazie ad una buonissima gestione degli pneumatici e ad un ritmo impressionante, non riuscendo però a recuperare tutto il tempo perso (almeno 6-7 secondi) dietro alla Mercedes e arrivando alla fine a 2″ dalla RB20 del vincitore.

Podio completato in terza posizione da Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di squadra Russell, mentre Ferrari ha confermato il risultato della qualifica archiviando un quinto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Carlos Sainz. Prestazione discreta per Oscar Piastri, 7° con l’altra McLaren, mentre Sergio Perez non è andato oltre una negativa ottava piazza con la Red Bull (partiva 11°). Molto bene Alpine, che chiude la zona punti con Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

CLASSIFICA GP SPAGNA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+2.219 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+17.790 2

4 George RUSSELL Mercedes+22.320 2

5 Charles LECLERC Ferrari+22.709 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+31.028 2

7 Oscar PIASTRI McLaren+33.760 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+59.524 3

9 Pierre GASLY Alpine+62.025 2

10 Esteban OCON Alpine+71.889 2

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+79.215 2

12 Fernando ALONSO Aston Martin1 L 2

13 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 2

14 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

15 Daniel RICCIARDO RB1 L 2

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

18 Alexander ALBON Williams1 L 2

19 Yuki TSUNODA RB1 L 3

20 Logan SARGEANT Williams2 L 2