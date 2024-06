F1, risultati e classifica FP1 GP Canada 2024: Lando Norris precede le Ferrari di Sainz e Leclerc

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 7 giugno, con il GP del Canada, valido come nona prova del calendario. Nella prima serata italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 23.00 italiane.

Primo posto per la McLaren del britannico Lando Norris, in testa in 1:24.435, davanti alle Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo a 0.328, e del monegasco Charles Leclerc, terzo a 0.871. Quarta piazza per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, staccato di 1.535.

Quinto posto per la Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max Verstappen, attardato di 2.067, mentre si classifica sesto l’australiano della McLaren Oscar Piastri, il quale accusa un gap di 2.319, mentre si sale oltre i 3″ di ritardo col transalpino dell’Alpine, Pierre Gasly, staccato di 3.149.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP CANADA F1 2024

1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:24.435 8

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.763 +0.328s 11

3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.306 +0.871s 11

4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.970 +1.535s 11

5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:26.502 +2.067s 10

6 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:26.754 +2.319s 7

7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:27.584 +3.149s 8

8 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:27.670 +3.235s 11

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.058 +3.623s 10

10 63 George Russell MERCEDES 1:28.541 +4.106s 9

11 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:28.582 +4.147s 9

12 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:28.723 +4.288s 9

13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.052 +4.617s 8

14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.826 +8.391s 5

15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.411 +8.976s 4

16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:36.586 +12.151s 5

17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:40.530 +16.095s 4

18 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 4

19 61 Jack Doohan ALPINE RENAULT 3

20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 4