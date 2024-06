F1, Lando Norris il più veloce della FP1 dopo la grandine a Montreal. Sainz e Leclerc in scia, 5° Verstappen

Pioggia e grandine a Montreal a rovinare i piani delle squadre di F1 in questo nono appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, Giove Pluvio ha dato vita a uno sfogo piuttosto intenso e la prima sessione di prove libere ne è stata inevitabilmente alterata. Passata la perturbazione, i piloti hanno iniziato a girare su un asfalto che andato ad asciugarsi progressivamente, consentendo loro di montare le gomme slick (soft) per fare alcuni time-attack.

Il migliore è stato il britannico Lando Norris che con la McLaren ha siglato il crono di 1:24.435 a precedere di 0.328 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e di 0.871 la Rossa del monegasco Charles Leclerc. Da sottolineare che quest’ultimo avrebbe potuto migliorare il riscontro di Lando, ma trovando tanto traffico nell’ultimo settore è stato costretto a rallentare.

A completare la top-5 sono stati la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+1.535) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+2.067). Il campione del mondo in carica è tra gli osservati speciali, potendo contare anche su una power unit fresca, vista la sostituzione che non si traduce in alcuna penalità. Più indietro l’altra RB20 del messicano Sergio Perez, fresco di riconferma, classificatosi nono a 3.623.

Da sottolineare la bandiera rossa esposta dalla Direzione Gara per l’incidente del cinese Guanyu Zhou, andato a sbattere contro il muro con la sua Sauber per via del poco grip offerto dalla pista bagnata. Impressionante, comunque, come il nuovo asfalto sia stato drenante.

CLASSIFICA FP1 GP CANADA F1 2024

1 Lando NORRIS McLaren1:24.435 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.328 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.871 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.535 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.067 3

6 Oscar PIASTRI McLaren+2.319 3

7 Pierre GASLY Alpine+3.149 2

8 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+3.235 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.623 2

10 George RUSSELL Mercedes+4.106 3

11 Daniel RICCIARDO RB+4.147 2

12 Yuki TSUNODA RB+4.288 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.617 4

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+8.391 3

15 Fernando ALONSO Aston Martin+8.976 2

16 Logan SARGEANT Williams+12.151 2

17 Lance STROLL Aston Martin+16.095 2

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2

19 Jack DOOHAN Alpine- – 2

20 Alexander ALBON Williams- – 2