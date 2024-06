F1 oggi in tv, GP Spagna 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 21 giugno, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Montmeló, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito particolare quello catalano, che metterà a dura prove le monoposto.

Ritenuta dai tecnici una “galleria del vento” outdoor, la pista iberica ha in sé tutte le caratteristiche: zone di grande accelerazione, tratti più guidati, saliscendi e frenate improvvise. Andare forte su questo tracciato, significa avere un pacchetto che può essere prestazionale ovunque.

La Ferrari spera di riscattare la brutta prestazione di Montreal (Canada). La scuderia di Maranello si presenta al via di questo fine-settimana con alcune novità tecniche per cercare di risolvere i problemi, specialmente nella percorrenza delle curve lunghe a bassa velocità. Certo è che anche i rivali avranno degli aggiornamenti e scopriremo quali saranno gli effetti sul circuito.

La prima giornata del week end del GP di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207). Su Sky Sport 4K (213) saranno trasmesse solo le prove libere 1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

