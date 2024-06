F1, George Russell: “Ottime sensazioni, ma la McLaren è più avanti”

George Russell partirà dalla seconda fila in occasione della gara lunga valida per il GP dell’Austria, undicesima prova del Mondiale 2024 di Formula 1. Buono il risultato del britannico che, dopo la quarta piazza strappata nella Sprint, ha dimostrato grande competitività al Red Bull Ring di Spielberg.

Nel dettaglio, il pilota in forza alla Mercedes aveva centrato la quarta posizione, salvo poi salire di un posto dopo la cancellazione del giro di Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“Sono molto contento, la macchina dava ottime sensazioni – ha detto Russell – per noi è stato importante portare questi aggiornamenti. Abbiamo davanti una bella battaglia, siamo ancora un po’ dietro rispetto alla McLaren ma la direzione è quella giusta anche se Max è molto avanti“.

Russell ha quindi proseguito: “Sicuramente abbiamo cambiato diverse cose. Sono contento di questa terza posizione perché abbiamo compromesso un po’ le qualifiche per tentare di trovare punti in gara. Sono comunque tre gare che tra me e Lewis Hamilton centriamo la top 3. Le McLaren hanno lottato tanto con Max nella Sprint, spero che possano lottare anche nella gara lunga per poter approfittare della loro battaglia. L’importante è non compromettere la nostra prova“.