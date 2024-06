F1, Frederic Vasseur è deluso: “Gap pesante dai primi e prestazione brutta. Soffriamo i saltellamenti della SF-24”

C’è notevole “maretta” in casa Ferrari al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring la scuderia di Maranello ha vissuto uno dei momenti più complicati dell’intero campionato senza mezzi termini. Un venerdì che rischia davvero di incrinare definitivamente il morale di una scuderia che, già da qualche gara, sembra in mare aperto dal punto di vista tecnico.

La pole position della Sprint Race porta la firma, nemmeno a dirlo, di Max Verstappen in 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarto George Russell a 368 millesimi davanti alla prima Rossa, quella di Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc, senza tempo per un problema durante l’uscita dai box che ha impedito al monegasco di evitare la bandiera a scacchi.

Al termine del venerdì tra i monti della Stiria, il commento del team principal Frederic Vasseur è, ovviamente, molto duro: “Cos’è successo a Leclerc? Abbiamo messo l’anti-stall nella pit-lane. La procedura è stata decisamente lunga, eravamo tutti in coda e Charles ha dovuto mettere la macchina sul lato destro dopo che si è inserito. Uno stop di pochi secondi ma che gli è costato a caro prezzo, facendogli prendere la bandiera a scacchi invece di lanciarsi per il suo giro veloce. Domani partirà 10°, non un buon inizio. Un cambio di strategia? No. Nella Sprint Race ce n’è solo uno ovvero spingere”. (Fonte: Sky Sport).

Carlos Sainz, come detto, è stato l’unico a concludere un giro nella SQ3. Il gap di quasi mezzo secondo, però, è stato pesantissimo. “In un giro così corto è davvero un distacco notevole. La prestazione è stata un po’ brutta. Ora dobbiamo controllare i dati per capire cos’è successo. Eravamo in lotta, nelle nostre idee, con Mercedes e McLaren, ma siamo delusi con una quinta e una decima posizione. Fino alla prova libera di questa mattina eravamo in una situazione migliore”.

La monoposto con il Cavallino Rampante è in difficoltà. Cosa sta succedendo alla SF-24? “Abbiamo saltellamenti alla vettura, specialmente nelle curve finali (la 9 e la 10 ndr) con un T3 nel quale perdiamo tanto. Cercheremo di risolvere questo difetto, ma in queste curve, con cordoli simili, non siamo nemmeno quelli messi peggio. Quantificare quanti decimi ci costa? Non si può. Anche a Barcellona è successo in maniera identica in alcune curve, anche per colpa del surriscaldamento delle gomme”.