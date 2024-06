F1, Verstappen si prende la pole per la Sprint in Austria davanti alle McLaren. Flop Ferrari

Max Verstappen firma un venerdì perfetto al Red Bull Ring di Spielberg e si impone nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese scatterà dunque davanti a tutti al via della Sprint Race di domattina, candidandosi al ruolo di favorito principale anche in vista delle qualifiche vere e proprie (per il GP domenicale).

Risultato solido e buone prospettive per il resto del weekend da parte di McLaren, che archivia il secondo posto di Lando Norris ed il terzo di Oscar Piastri, mentre Mercedes si deve accontentare della quarta e sesta piazza con George Russell e Lewis Hamilton. Epilogo amaro in casa Ferrari, che raccoglie una discreta quinta posizione con Carlos Sainz ed un pessimo 10° posto con uno sfortunato Charles Leclerc, rimasto senza un crono valido nell’ultima fase della qualifica sprint.

In Q1 montano tutti la gomma media da regolamento e Hamilton è l’unico big a complicarsi la vita, buttando via il suo primo tentativo e pasticciando anche nel secondo time-attack a disposizione. Il sette volte iridato della Mercedes riesce a salvarsi in 13ma piazza per pochi centesimi, mentre davanti il più veloce è Verstappen in 1’05″690 davanti a Russell, Sainz e Norris. Eliminati Ricciardo con la Racing Bulls, Hulkenberg con la Haas, Albon (19°) con la Williams e le Sauber di Bottas (18°) e Zhou (20°).

Nessun problema in Q2 per i quattro top team, che si prendono subito le prime otto posizioni superando il taglio senza grandi patemi. Verstappen si conferma il punto di riferimento sulla mescola media (ancora obbligatoria) con la Red Bull in 1’05″186 davanti a Russell, Piastri, Sainz e Leclerc. Molto bene Alpine, che avanza all’ultima fase con entrambi i piloti come a Barcellona. Restano esclusi dalla top10 Magnussen con la Haas, le Aston Martin di Stroll e Alonso, Tsunoda con la Racing Bulls e Sargeant con la Williams.

In Q3 si decide tutto in un solo giro con gomme soft, ma chi è in fondo al gruppo nella pit-lane rischia di prendere la bandiera a scacchi. Leclerc si ferma per una decina di secondi a causa di un problema tecnico, poi riparte ma non fa in tempo a completare il giro di lancio entro lo scadere della sessione, restando dunque senza un crono valido. Verstappen completa l’opera e si prende la pole per la Sprint in 1’04″686 con 93 millesimi di margine su Norris e oltre tre decimi sugli altri. Terzo Piastri con l’altra McLaren davanti a Russell, Sainz, Hamilton e Perez (7°).

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYNG GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.686 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.093 5

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.301 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.368 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.440 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.584 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.322 4

8 Esteban OCON Alpine+1.415 4

9 Pierre GASLY Alpine+1.938 4

10 Charles LECLERC Ferrari- – 5

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3

12 Lance STROLL Aston Martin- – 2

13 Fernando ALONSO Aston Martin- – 2

14 Yuki TSUNODA RB- – 3

15 Logan SARGEANT Williams- – 2

16 Daniel RICCIARDO RB- – 2

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 2

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 2

19 Alexander ALBON Williams- – 1

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2