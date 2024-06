F1, Carlos Sainz svetta nella FP3 al Montmeló. 3° Leclerc e screzio con Norris! Verstappen indecifrabile

Cala il sipario sulla terza sessione di prove libere in Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1, piuttosto intensa. Splende il sole in Catalogna e le condizioni sono ideali per girare. La Ferrari ha fatto vedere un ottimo potenziale e il padrone di casa, Carlos Sainz, ha fermato i cronometri sul tempo di 1:13.013 a precedere di 0.030 il britannico Lando Norris (McLaren) e l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+0.037).

Distacchi super contenuti, come confermato anche dai tempi dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0.074, e del britannico George Russell (Mercedes) quinto a 0.151. Si preannuncia, per questo, un time-attack piuttosto interessante in considerazione del fatto che Max non è parso così brillante come al solito, anche se poi sul finire di quest’ora di prove ha un po’ messo le cose al loro posto. Da non sottovalutare poi Lewis Hamilton, sesto in questa sessione a 0.346.

Da sottolineare altri aspetti. In primis, SF-24 molto consistente e Leclerc soddisfatto dell’andamento sull’anteriore, come confermato anche dall’ottima simulazione del passo gara. Charles dovrà chiarire quanto accaduto sul finire della FP3 con Norris, visto il contatto che c’è stato tra i due: Norris procedeva assai lentamente nel secondo settore del tracciato e i due sono venuti a contatto, con il monegasco decisamente risentito nei confronti del collega britannico della McLaren.

Well this escalated quickly Leclerc and Norris make contact as the Ferrari passes late in the session.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/NOx3kaaWia — Formula 1 (@F1) June 22, 2024

Vedremo se poi la Direzione Gara prenderà provvedimenti. Al di là di tutto sarà da capire chi avrà gestito questo turno, senza scoprire le proprie carte.

CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA F1 2024

1 Carlos SAINZ Ferrari1:13.013 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.030 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.037 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.074 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.151 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.346 7

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.710 6

8 Alexander ALBON Williams+0.740 5

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.773 7

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.894 5

11 Esteban OCON Alpine+0.937 5

12 Pierre GASLY Alpine+0.951 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.962 4

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.011 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.061 4

16 Daniel RICCIARDO RB+1.148 4

17 Lance STROLL Aston Martin+1.241 5

18 Yuki TSUNODA RB+1.407 5

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.559 6

20 Logan SARGEANT Williams+1.716 4