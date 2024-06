Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 22 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 22 giugno, assisteremo alla sesta e penultima giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia). Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-6 che inizierà con i preliminari della gara maschile dai tre metri. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro femminile dalla piattaforma e l’atto conclusivo della prova citata riservata ai ragazzi.

Torna in scena la coppia che già aveva fatto vedere cose interessanti dal metro, ovvero Matteo Santoro e Stefano Belotti. I due giovani azzurri, argento e bronzo nella gara menzionata, vorranno replicare una prestazione ad alto livello. In primis sarà fondamentale rientrare nel novero dei finalisti e poi da quel momento provare a fare la differenza.

Il gruppo sperimentale guidato dal Direttore tecnico, Oscar Bertone, può contare su due argenti e un bronzo a questo punto della competizione. Si proverà a rimpinguare il proprio “tesoretto”, in considerazione del fatto che si parla di una manifestazione particolare per le tante assenze e il momento dell’annata. Si è a un mese circa dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La sesta e penultima giornata degli Europei 2024 di tuffi di Belgrado (Serbia), il cui programma inizierà a partire dalle 10.00, non avrà copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-6.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Sabato 22 giugno

10:00 Trampolino 3 metri maschile – Preliminari

15.30 Sincro piattaforma 10 metri femminile – Finale

16.50 Trampolino 3 metri maschile – Finale

AZZURRI IN GARA

Sabato 22 giugno

10:00 Trampolino 3 metri maschile – Preliminari (Stefano Belotti e Matteo Santoro)

15.30 Sincro piattaforma 10 metri femminile – Finale (Italia assente)

16.50 Trampolino 3 metri maschile – Finale (eventuali Stefano Belotti e Matteo Santoro)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport