Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 20 giugno, streaming

Oggi, giovedì 20 giugno, altri tre incontri andranno in scena di questa edizione 2024 degli Europei di calcio. Saranno completati i secondi turni della fase a gironi con in campo le squadre del Gruppo B e del Gruppo C. A dare il via al tutto saranno Slovenia e Serbia in un derby balcanico particolarmente sentito, in cui ci si giocherà una grande fetta di qualificazione al secondo turno.

I serbi, sconfitti nel primo incontro dagli inglesi, avranno la necessità impellente di conquistare i tre punti. Alla stessa stregua, gli sloveni punteranno ai tre punti dopo il pari contro i danesi. Alle 18.00 proprio Inghilterra e Danimarca saranno protagoniste. La formazione allenata da Gareth Southgate vorrà mettersi al riparo da sorprese e bissare il successo all’esordio, ma dovrà fare attenzione alla solidità della compagine rivale.

Alle 21.00 la sfida più attesa tra Italia e Spagna, a completamento della seconda giornata del Gruppo B. Gli azzurri di Luciano Spalletti, vincenti contro l’Albania, dovranno affrontare le Furie Rosse in un incontro particolarmente complicato. Il 3-0 rifilato dagli spagnoli alla Croazia nella prima sfida sta a significare che la condizione sia piuttosto buona. I nostri portacolori dovranno superarsi per uscire dal campo con un risultato positivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (giovedì 20 giugno) agli Europei 2024 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in diretta streaming su Sky Go e NOW; Danimarca vs Inghilterra sarà trasmessa anche da Rai 2 HD, mentre Italia vs Spagna sarà visibile anche su Rai 1 HD. I match in questione godranno della copertura streaming su RaiPlay.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Giovedì 20 giugno

15.00 Slovenia vs Serbia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Danimarca vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

21.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; Danimarca vs Inghilterra anche su Rai 2 HD; Italia vs Spagna anche su Rai 1 HD

Diretta streaming: tutte le partite su Sky Go e NOW; Danimarca vs Inghilterra e Italia vs Spagna anche su RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport (Danimarca vs Inghilterra e Italia vs Spagna)