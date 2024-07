Wimbledon ed Europei di calcio nello stesso giorno? Spagna favorita, l’Italia ci andò vicina nel 2021

Il 14 Luglio 2024 potrebbe diventare un giorno indimenticabile per la Spagna. Nel giro di poche ore da Londra a Berlino lo sport spagnolo vivrà due appuntamenti storici: prima la finale di Wimbledon con Carlos Alcaraz che va a caccia del bis sull’erba britannica e poi in serata la finale degli Europei di calcio con le Furie Rosse che affronteranno l’Inghilterra per laurearsi Campione d’Europa per la quarta volta, diventando anche la nazione con più titoli continentali.

Una doppietta che anche l’Italia aveva assaporato tre anni. Infatti nel 2021 lo sport italiano visse una giornata emozionante in quel di Londra. Prima la finale di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic e poi quella degli azzurri di Roberto Mancini proprio contro gli inglesi. Purtroppo il romano non riuscì a coronare il suo sogno, cedendo in quattro set al serbo, mentre la nazionale di calcio riuscì a tornare sul tetto d’Europa dopo il 1968, vincendo ai calci di rigore dopo una finale palpitante.

A differenza di quella domenica di tre anni, la Spagna può riuscire in questa incredibile doppietta, anche perché in entrambe le finali parte favorita. Cosa decisamente diversa rispetto a Berrettini (sicuramente) e all’Italia, che erano entrambi sfavoriti. Questa volta sia Carlos Alcaraz sia Morata e compagni possono davvero far impazzire una nazione intera.

La finale di Wimbledon è un remake di quella della passata stagione, dove Alcaraz riuscì ad imporsi in cinque set, sovvertendo il pronostico iniziale. Questa volta lo spagnolo è favorito, anche se dall’altra parte della rete c’è pur sempre un ventiquattro volte campione Slam, con Djokovic che è migliorato partita dopo partita.

Agli Europei di calcio, invece, la Spagna finora ha incantato. Sei vittorie su sei partite giocate, offrendo decisamente il miglior gioco. Battuta la Germania nei quarti, poi la Francia in semifinale e adesso l’ultimo atto contro un’Inghilterra che non ha incantato e che arrivata a quest’ultimo atto quasi miracolosamente tra gol all’ultimo minuto e calci di rigore.

Sarà doppietta o tremenda delusione? Oppure gli spagnoli festeggeranno solo per un motivo? Il 14 Luglio 2024, quello che potrebbe diventare il giorno della Spagna.