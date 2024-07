Calcio, la Spagna vince il terzo Europeo in 16 anni. Inghilterra eterna seconda

La Spagna torna sul tetto d’Europa nel calcio dopo la doppietta 2008-2012, centrando il quarto titolo della storia dopo il primo successo datato 1964, mentre l’Inghilterra perde la seconda finale consecutiva dopo la sconfitta ai rigori patita contro l’Italia nella scorsa edizione.

All’Olympiastadion di Berlino, in Germania, la Spagna si impone per 2-1 nell’ultimo atto della rassegna continentale: tutte nella ripresa le reti, con gli iberici in gol al 47′ con Williams ed al minuto 86 con Oyarzabal, dopo il momentaneo pareggio di Palmer al 73′ per gli inglesi.

Nel primo tempo la partita si accende soltanto nel finale di frazione: al 43′ la Spagna si fa vedere pericolosamente in avanti, ma Morata si fa anticipare quando era in ottima posizione per concludere, mentre in pieno recupero sugli sviluppi di un piazzato è Foden a sfiorare il vantaggio da ottima posizione.

Nella ripresa la Spagna va subito in vantaggio: al 47′ Lamine Yamal pesca Nico Williams, che batte Pickford. Gli iberici sfiorano il raddoppio, ma all’improvviso arriva il pari inglese: al 73′ Bellingham serve Palmer, che dal limite dell’area lascia partire una conclusione che batte Unai Simon.

La Spagna torna a spingere ed al minuto 86 Cucurella serve Oyarzabal, che con un’ottima scelta di tempo si inserisce perfettamente in area e sigla il 2-1. Nel finale di gara l’Inghilterra sfiora il pareggio, ma la Spagna si difende e conquista il titolo.