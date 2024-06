Tennis, i possibili qualificati dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: 10 azzurri ai Giochi

Lunedì 10 giugno, con l’aggiornamento dei ranking ATP e WTA al termine del Roland Garros, verranno determinati i qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel tennis: ogni Paese può schierare al massimo 4 singolaristi in ciascuno dei due tabellone, 2 coppie nei doppi di genere ed 1 coppia nel doppio misto.

L’Italia è certa di avere quattro azzurri qualificati nel singolare maschile, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, mentre nel singolare femminile sono certe di qualificarsi in tre, ovvero Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre Sara Errani dovrà attendere una possibile (e probabile) riallocazione di una quota.

Nel doppio maschile qualificazione automatica per Andrea Vavassori e Simone Bolelli, dato che il primo dei due azzurri è già certo di essere in top ten da lunedì prossimo. Possibile partecipazione per la coppia eventualmente composta da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Dovrebbe essere una sola la coppia azzurra nel doppio femminile, ovvero quella composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, infine nel doppio misto la coppia italiana dovrebbe essere quella composta da Andrea Vavassori e Sara Errani.

PROBABILI QUALIFICATI ITALIA TENNIS OLIMPIADI

SINGOLARE MASCHILE

1 Jannik Sinner

30 Lorenzo Musetti

34 Matteo Arnaldi

41 Luciano Darderi

SINGOLARE FEMMINILE

7 Jasmine Paolini

43 Elisabetta Cocciaretto

69 Lucia Bronzetti

88 Sara Errani (Possibile riallocazione di una quota)

DOPPIO MASCHILE

9 Andrea Vavassori / 11 Simone Bolelli – Qualificazione automatica (Saranno 8° e 9° in caso di vittoria al Roland Garros, 10° ed 11° in caso di sconfitta)

1 Jannik Sinner / 30 Lorenzo Musetti – Potrebbero rientrare tra le coppie qualificate (Ranking combinato di 31)

DOPPIO FEMMINILE

13 Jasmine Paolini / 14 Sara Errani (Saranno 9a e 10a in caso di vittoria al Roland Garros, 14a e 15a in caso di sconfitta)

DOPPIO MISTO

9 Andrea Vavassori / 14 Sara Errani (Ranking combinato di 25 nella peggiore delle ipotesi)