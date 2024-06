Djokovic rivela: “La dose ha fatto effetto dopo 30-45 minuti. Non so se giocherò i quarti”

“Nel terzo game del secondo set sono scivolato e mi sono fatto male al ginocchio. È già da qualche settimana che ho un piccolo fastidio al ginocchio destro, ma negli ultimi tornei non ho avuto problemi. Non so cosa succederà domani o dopodomani, se sarò in grado di scendere in campo e giocare. Lo spero. Vediamo cosa succede“, così Novak Djokovic ieri in conferenza stampa dopo la clamorosa vittoria in rimonta sull’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Roland Garros 2024.

Il fuoriclasse serbo, a causa del peggioramento di un problema al ginocchio che lamentava già da alcune settimane, potrebbe essere dunque a rischio forfait in vista del quarto di finale in programma domani contro il norvegese Casper Ruud. Ricordiamo che se Djokovic non dovesse raggiungere l’ultimo atto del Major parigino, Jannik Sinner diventerebbe automaticamente numero 1 del ranking mondiale.

Nole ha poi spiegato meglio le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio del secondo set: “Ho iniziato a sentire dolore. Ho chiesto il trattamento del fisioterapista. Per due set, due set e mezzo, non volevo restare troppo negli scambi, non riuscivo a correre bene quando lui giocava una palla corta o cambiava direzione. A un certo punto mi sono chiesto se continuare o meno. Ho preso dei medicinali e dopo il terzo set ne ho presi ancora. Era la massima dose consentita, mi hanno detto i medici“.

“Dopo 30-45 minuti, le cose hanno cominciato ad andare meglio per me. Ma l’effetto di questi farmaci non dura a lungo. Penso che domani (oggi, ndr) farò degli altri test, degli ulteriori esami. Ne abbiamo già fatti subito dopo il match, ho avuto notizie positive ma anche qualche segnale preoccupante. Non posso dirvi di più. Sono contento di aver potuto giocare il quinto set senza dolore“, ha rivelato il numero 1 ATP.