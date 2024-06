Jannik Sinner continua la caccia al numero 1 nei quarti del Roland Garros, in campo anche Swiatek e Alcaraz

Cominciano i quarti di finale del Roland Garros: quattro saranno le partite tra singolare maschile e femminile nello Slam parigino in un martedì intenso e che ci darà i nomi dei primi semifinalisti in entrambi i tabelloni.

Il match più atteso per tutti gli appassionati italiani è quello tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Il giocatore altoatesino è sempre più vicino al numero 1 del mondo: basterebbe arrivare in finale, indipendentemente dal risultato di Djokovic. L’azzurro ha avuto delle difficoltà nella sfida contro Corentin Moutet specie nel primo set, quando il francese ha variato tanto, lo ha aggredito e lo ha messo in difficoltà. Successivamente è emersa tutta la forza e la fiducia dell’italiano che quindi trova il bulgaro nel replay della finale di Miami vinta nettamente quest’anno. Dimitrov che era stato il suo avversario anche nei quarti a Pechino e dopo quel match qualcosa è cambiato nel processo di crescita dell’attuale numero 2 del ranking ATP.

L’altro quarto di finale, che è in programma nella sessione serale, sarà tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Lo scorso anno il greco raccolse solo le briciole nel dominio totale del giocatore spagnolo che impressionò e deliziò lo Chatrier. Gli scontri diretti parlano chiaro: cinque vittorie su cinque in favore del murciano che cerca un’altra vittoria per avvicinarsi alle fasi decisive del torneo con un pieno di fiducia e un gioco maggiormente convincente rispetto a quello mostrato finora nel torneo.

In campo infine i due quarti della parte alta del tabellone femminile: Iga Swiatek affronta la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova e Coco Gauff trova Ons Jabeur. Difficile non pensare a una semifinale tra la polacca e la statunitense, considerato il loro stato di forma e i match finora giocati in questo torneo.