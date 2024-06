Djokovic al momento sarebbe fuori dalle ATP Finals di Torino. E il forfait a Wimbledon sarà una zavorra

A poche ore dall’esordio nell’ATP 500 di Halle, Jannik Sinner è già certo di restare in vetta alla Race ATP anche a fine torneo: l’azzurro è a quota 5300, con 915 punti di margine sul più immediato inseguitore, il tedesco Alexander Zverev, secondo con 4385. In caso di successo in casa, infatti, il teutonico potrebbe al massimo arrivare a quota 4885. Va ricordato, però, che il tennista italiano, avendo vinto gli Australian Open, è già virtualmente qualificato alle Finals di fine anno, che si disputeranno ancora a Torino: al termine dell’ultimo torneo dell’ATP Tour dell’anno solare appare uno scenario del tutto inverosimile quello che vedrebbe Jannik Sinner fuori dai primi sette della classifica mondiale (che corrisponderà proprio alla Race to Turin).

Nella malcapitata eventualità, però, in cui non dovesse rientrarvi, l’azzurro potrebbe sfruttare la regola che permette al meglio piazzato tra i vincitori dei tornei del Grand Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto di prendere parte alle Finals. Inoltre, qualora vi siano due vincitori Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto, soltanto chi sarà meglio piazzato tra i due avrà diritto alla partecipazione, mentre l’altro sarà la prima riserva. Qualora i campioni Slam siano tutti tra i primi 7, oppure oltre il 20° posto, allora anche l’ottavo classificato andrà alle Finals.

Discorso molto diverso per Novak Djokovic: il serbo al momento è decimo, dunque fuori dal novero dei qualificati alle ATP Finals e salterà per infortunio Wimbledon, torneo in cui saranno in palio 2000 punti. Il balcanico avrà due vie per arrivare a Torino: vincere gli US Open, eventualità che potrebbe dargli la qualificazione praticamente automatica, essendo l’ultimo Slam stagionale, oppure rimontare e rientrare tra i primi 7 (oppure 8) della Race.

RACE TO TURIN 2024 AL 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 5300

2 Alexander Zverev 4385

3 Carlos Alcaraz 3900

4 Casper Ruud 3435

5 Daniil Medvedev 3150

6 Alex de Minaur 2505

7 Stefanos Tsitsipas 2465

8 Andrey Rublev 2220

9 Grigor Dimitrov 2075

10 Novak Djokovic 1860