Djokovic è virtualmente davanti ad Alcaraz: cosa deve fare lo spagnolo al Queen’s per tornare n.2

Il primo torneo da numero 1 del mondo per Jannik Sinner sarà quello che giocherà in settimana ad Halle: nella classifica che ufficializzata questa mattina lo spagnolo Carlos Alcaraz, primo degli inseguitori, è distante 900 punti, mentre il serbo Novak Djokovic, terzo, è a -1120 dall’azzurro.

Il primato nel ranking ATP di Jannik Sinner, dunque, è inattaccabile in questa settimana, anche perché il suo vantaggio sull’iberico potrebbe anche crescere, dato che l’azzurro scarterà 90 punti per i quarti raggiunti ad Halle nel 2023, mentre Carlos Alcaraz giocherà al Queen’s di Londra, torneo ATP 500 vinto lo scorso anno.

Sinner, dunque, ripartirà in Germania da quota 9390 punti, mentre lo spagnolo al massimo potrà confermare i propri punti in classifica e non migliorarsi, ricominciando in Inghilterra da quota 8080. Inoltre, è virtualmente risalito in seconda posizione il serbo Novak Djokovic, fuori per infortunio, il quale rimarrà a quota 8360.

Carlos Alcaraz, dunque, al Queen’s dovrà lottare per provare a restare numero 2 del mondo: lo spagnolo continuerà ad essere davanti a Djokovic in caso di vittoria a Londra o di sconfitta in finale, mentre in tutti gli altri casi l’iberico perderebbe una posizione e sarebbe numero 3 del mondo lunedì prossimo.

PUNTI DA DIFENDERE NELLA SETTIMANA 17-23 GIUGNO

JANNIK SINNER

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

CARLOS ALCARAZ

24.06.2024 ATP Tour 500 Queen’s Club W 500

NOVAK DJOKOVIC

24.06.2024 – 0

RANKING ATP UFFICIALE LUNEDI’ 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9480

2 Carlos Alcaraz 8580 (-900 da Sinner)

3 Novak Djokovic 8360 (-1120 da Sinner, -220 da Alcaraz)

RANKING ATP SENZA GLI SCARTI DELLA SETTIMANA

1 Jannik Sinner 9390

2 Novak Djokovic 8360 (-1030 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8080 (-1310 da Sinner, -280 da Djokovic)

ALCARAZ RESTA DAVANTI A DJOKOVIC SE…