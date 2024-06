Cobolli-Hurkacz, ATP Halle 2024: orario, programma, tv, streaming

Primi passi sull’erba per Flavio Cobolli. Dopo la sconfitta al primo turno di Stoccarda contro Jan-Lennard Struff, l’azzurro ci riprova ad Halle. Ma sicuramente non possiamo dire che sia stato un sorteggio fortunato per lui: il suo primo avversario sull’erba tedesca sarà un giocatore che si adatta benissimo alla superficie come Hubert Hurkacz.

Il polacco vanta in carriera buoni risultati sul verde: fu lui a ritrovarsi in semifinale nel 2021 contro Matteo Berrettini, perdendo in quattro set, mentre l’anno successivo fu capace di portarsi a casa proprio il torneo di Halle, battendo tra gli altri anche Nick Kyrgios, che avrebbe poi raggiunto la finale di Wimbledon. Per Flavio dunque una partita davvero difficile ma da cui potrà soltanto imparare.

Il match tra Hubert Hurkacz e Flavio Cobolli sarà il quarto ed ultimo previsto nella OWL Arena nel programma di domani, preceduto da Felix Auger-Aliassime-Dominik Koepfer, Sebastian Ofner-Zhang Zhizhen e Daniil Medvedev-Nuno Borges. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

ATP HALLE, IL PROGRAMMA DEL 17 GIUGNO

OWL Arena – dalle 12.00

F. Auger-Aliassime-D. Koepfer

S. Ofner-Z. Zhizhen

Non prima delle 16.00 D. Medvedev-N. Borges

H. Hurkacz-F. Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-HURKACZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.