Canoa slalom, Raffaello Ivaldi settimo nella canadese in Coppa del Mondo a Cracovia

Prosegue la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in programma a Cracovia, in Polonia, ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella sessione mattutina della terza giornata sono andate in scena semifinali e finali della canadese maschile e femminile.

Nella finale maschile percorso netto per tutti gli atleti sul podio: vince il transalpino Jules Bernardet in 91.12, davanti allo slovacco Matej Benus, secondo in 93.39, a 2.27, ed al britannico Ryan Westley, terzo in 93.94, a 2.82. Si classifica settimo Raffaello Ivaldi, gravato di 2 penalità, in 97.21, a 6.09. Vengono invece eliminati in semifinale gli altri due azzurri in gara, Paolo Ceccon, 13°, e Roberto Colazingari, 14°.

Nella finale femminile si impone l’australiana Jessica Fox, che vince, nonostante 2 penalità, in 102.71, mentre la piazza d’onore va alla brasiliana Ana Satila, seconda con un percorso netto in 105.99, a 3.28. Percorso netto anche per la ceca Martina Satkova, terza in 110.35, a 7.64. Eliminate in semifinale le due italiane al via, Elena Borghi, 15ma, ed Elena Micozzi, 19ma.