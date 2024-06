Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2024: in semifinale i tre azzurri del kayak maschile

Si è aperta quest’oggi la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in programma a Cracovia, in Polonia, ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella sessione pomeridiana della prima giornata sono andate in scena le batterie del kayak, maschile e femminile.

Nelle batterie del kayak maschile passano direttamente in semifinale nella prima run (30 qualificati) tutti gli azzurri: 23° Xabier Ferrazzi in 86.10 (4 penalità), 26° Gabriele Grimandi in 86.77 (percorso netto), 28° Michele Pistoni in 86.91 (percorso netto).

Non c’erano invece azzurre al via nelle batterie del kayak femminile.