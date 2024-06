Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Cracovia: nove azzurri in Polonia

L’ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, per quanto concerne la canoa slalom, sarà la terza tappa della Coppa del Mondo 2024, in programma a Cracovia, in Polonia, dal 13 al 16 giugno: l’Italia sarà al via della gara polacca con nove azzurri.

Contingente massimo nel kayak maschile (gare previste il 13 e 14 giugno): turno di riposo per il campione europeo Giovanni De Gennaro, saranno al via Xabier Ferrazzi, Gabriele Grimandi e Michele Giuseppe Pistoni, mentre non saranno al via azzurre nel kayak femminile.

Le gare della canadese si disputeranno tra 14 e 15 giugno, e l’Italia avrà il contingente massimo sia tra gli uomini, con Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Roberto Colazingari, sia tra le donne, con Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi.

Per quanto concerne il kayak cross, previsto domenica 16 giugno, al momento per l’Italia risulta iscritto il solo Xabier Ferrazzi. Vedremo se a lui si aggiungeranno altri azzurri, con particolare riferimento a Raffaello Ivaldi e Marta Bertoncelli, i quali, convocati per le Olimpiadi, potranno prendere parte anche a questa specialità a Parigi 2024.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO CRACOVIA 2024

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Xabier FERRAZZI

CANOA CLUB BOLOGNA: Gabriele GRIMANDI

IVREA CANOA CLUB: Michele Giuseppe PISTONI

CANADESE MASCHILE

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

C.S. CARABINIERI: Paolo CECCON, Roberto COLAZINGARI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

G.S. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Xabier FERRAZZI