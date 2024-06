Canoa slalom, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi: Marta Bertoncelli vince la selezione interna nella canadese

Al termine della tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia potrà schierare ai Giochi 4 atleti su un contingente massimo possibile di 6, ma sarà presente in tutte le gare in programma, in quanto ogni Nazione può schierare due atleti al via di ciascuna delle prove di kayak cross. L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2023 in tutte le specialità dello slalom classico, mentre quest’oggi non è riuscita a centrare i pass in palio nella nuova specialità olimpica del kayak cross, pur essendo prima riserva nel settore maschile grazie al quinto posto di Zeno Ivaldi.

Nella canadese femminile, la più incerta fino alla fine, con la gara di Praga che si è rivelata risolutrice per la selezione interna, a spuntarla è stata Marta Bertoncelli, mentre nella canadese maschile il pass non nominale conquistato col bronzo iridato dello scorso anno da Paolo Ceccon, è stato assegnato a Raffaello Ivaldi. Più scontata la selezione per quanto riguarda il kayak: Stefanie Horn ha conquistato la convocazione nel settore femminile, mentre Giovanni De Gennaro, campione d’Europa in carica e vincitore della tappa di Coppa del Mondo a Praga, ha vinto la selezione nel comparto maschile.

In linea teorica l’Italia potrà schierare nel kayak cross tutti gli azzurri qualificati, avendo la possibilità di vedere al via in ogni gara due atleti: praticamente certa la partecipazione di Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, più difficile quella di Marta Bertoncelli e Raffaello Ivaldi, che non si sono mai cimentati finora nelle principali gare internazionali stagionali (Europei e Coppa del Mondo) in questa specialità. Vedremo se nell’imminente prova di Coppa del Mondo di Cracovia, prevista il 16 giugno per il kayak cross, arriveranno indicazioni differenti.

CONVOCATI ITALIA CANOA SLALOM OLIMPIADI PARIGI 2024

Marta Bertoncelli – canadese femminile (pass conquistato da Marta Bertoncelli ai Mondiali il 22 settembre 2023)

Raffaello Ivaldi – canadese maschile (pass conquistato da Paolo Ceccon ai Mondiali il 22 settembre 2023)

Stefanie Horn – kayak femminile (pass conquistato da Stefanie Horn ai Mondiali il 23 settembre 2023)

Giovanni De Gennaro – kayak maschile (pass conquistato da Giovanni De Gennaro ai Mondiali il 23 settembre 2023)